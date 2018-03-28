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Участковые полиции отчитаются о своей работе перед жителями Савелок
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Участковые полиции отчитаются о своей работе перед жителями Савелок 

Савелки 53 минуты назад
Фото: Савелки
В течение апреля в Зеленограде будут проходить отчетные встречи участковых уполномоченных территориальных отделений полиции по итогам 2017 года.
Во время таких встреч, стражи порядка расскажут жителям обслуживаемых участков о криминогенной ситуации в районе, о том, какие меры принимаются для снижения преступности, как отрабатываются заявления граждан о правонарушениях и ответят на вопросы. Собрания будут происходить на дворовых территориях города в единое время — в 19.00.
В районе Савелки намечено провести девять встреч с участковыми ОМВД по районам Матушкино и Савелки: 10,11,12, 13,16, 24, 25, 26 и 27 апреля. Информацию о местах проведения отчета можно узнать по ссылке. Объявления о встречах также буду размещаться в подъездах жилых домов за 10 дней до начала мероприятия.
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