Участковые полиции отчитаются о своей работе перед жителями Савелок

В течение апреля в Зеленограде будут проходить отчетные встречи участковых уполномоченных территориальных отделений полиции по итогам 2017 года.

Во время таких встреч, стражи порядка расскажут жителям обслуживаемых участков о криминогенной ситуации в районе, о том, какие меры принимаются для снижения преступности, как отрабатываются заявления граждан о правонарушениях и ответят на вопросы. Собрания будут происходить на дворовых территориях города в единое время — в 19.00.

В районе Савелки намечено провести девять встреч с участковыми ОМВД по районам Матушкино и Савелки: 10,11,12, 13,16, 24, 25, 26 и 27 апреля. Информацию о местах проведения отчета можно узнать по ссылке. Объявления о встречах также буду размещаться в подъездах жилых домов за 10 дней до начала мероприятия.