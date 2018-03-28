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Генподрядчика оштрафовали на 560 тыс. руб по итогам проверки ЖК на северо‑западе Москвы
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Генподрядчика оштрафовали на 560 тыс. руб по итогам проверки ЖК на северо‑западе Москвы 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку строительства многофункционального жилого комплекса на 3-й Хорошевской улице на северо-западе столицы и выявили ряд нарушений, за которые генподрядчик оштрафован более чем на полмиллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Специалисты центра экспертиз провели комплексное обследование выполняемых работ по устройству монолитного каркаса. В ходе проверки были выявлены нарушения проекта по армированию, защитному слою бетона, размерам поперечного сечения бетонных конструкций, качеству готовой бетонной поверхности и технологии производства бетонных работ при отрицательных температурах.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. По итогам проверки генподрядной организации было выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций на сумму 560 тысяч рублей», — сообщил председатель комитета Олег Антосенко.
К проведению проверки привлекались эксперты отделов геодезического контроля, обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций центра экспертиз («ЦЭИИС»). В общей сложности эксперты выполнили 48 исследований.
Объект возводится по адресу: 3-я Хорошевская улица, владение 7 (СЗАО). Застройщиком выступает ООО «МонАрх-УКС», генподрядчик — ООО «МонАрх».
Утвержденным проектом предусмотрено строительство двух корпусов (7 и 8) на 534 квартиры с дошкольным образовательным учреждением на 80 мест. Строительство ведется с января 2017 года и планируется завершить в четвертом квартале 2019 года.
«Все нарушения, выявленные в ходе надзора, участники строительства оперативно устраняют. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений», — подчеркнул Антосенко.
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