ОАК расширит масштабы выпуска высокотехнологичной продукции по аутсорсингу

По его словам, новые производства открываются в соответствии с проектом по внедрению новой индустриальной модели ОАК. «Частному бизнесу мы можем доверить производство агрегатов и некритичных переделов, в то время как ОАК сосредоточится на развитии ключевых технологий, таких как проектирование воздушных судов, выпуск крыла из композитных материалов, обработка титана, сборка самолетов, испытания и послепродажное обслуживание, и ряд других», — отметил Юрасов.

Он пояснил, что успешное внедрение ряда новых технологий, например, 3D-печать, прототипирование, производство и сборка продукции на основе безбумажных технологий связано с использованием новых бизнес-моделей, с быстрым принятием решений. «Именно поэтому в ряде случаев мы делаем ставку на привлечение частных компаний, а не на создание собственных производств», — сказал Юрасов.

Так, подмосковная компания «Промышленные технологии» разворачивает новые заводы по выпуску жгутов и трубопроводов для авиационных заводов в Ульяновске Казани . В Комсомольске-на-Амуре начнут работать производства режущего инструмента белгородской компании «Скиф-М», а также бортовой кабельной сети фирмы «Пегас». Казанская компания «Центр цифровых технологий» продолжит проект по цифровой печати и выплавке изделий из новых видов металла.

По прогнозам Юрасова, общая выручка новых производств превысит один миллиард рублей в год, причем треть будет формироваться заказами неавиационных предприятий.

Вице-президент корпорации сказал, что благодаря инвестициям частного бизнеса в развитие производств ОАК существенно ускоряется внедрение новых технологий. «Например, переход на 3D-печать заготовок для литейного производства сокращает выпуск заготовок для деталей с трех-четырех месяцев до одной недели. А использование безбумажного проектирования и современных материалов сокращает вес бортовой кабельной сети в полтора раза», — сообщил Юрасов.

В пресс-службе ОАК напомнили, что ранее корпорация анонсировала программу создания десяти новых центров компетенций по развитию критических технологий. Центры компетенций создавались за счет инвестиций самого ОАК и дочерних компаний корпорации. Самый крупный центр компетенций — компания «АэроКомпозит» , специализирующаяся на выпуске композитного крыла и агрегатов из углепластика для гражданских самолетов, развернула свои производства в Казани и Ульяновске. Московская компания «ОАК-Центр Комплексирования» занимается комплексированием авионикой борта нового лайнера МС-21, в Ульяновске центрами компетенций ОАК развернуто производство панелей фюзеляжа для разных типов гражданских самолетов, работает центр по производству люков и дверей.