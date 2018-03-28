Молодежный парламент при Госдуме обсудит идею наказывать за фейки в Сети

"Мы планируем это сделать на следующей неделе, сейчас будем проводить организационную работу в плане подготовки мероприятия, и эту инициативу будем обсуждать, потому что схожая инициатива была у нас после событий над Синаем, когда самолет наш был подорван, когда люди тоже стали распространять всякую фейковую информацию", — пояснила Воропаева.

По ее словам, в случае с трагедией в Кемерово ложные данные распространялись в еще большем количестве. «Конечно, нужно работать над этим, потому что есть, к сожалению, те люди, которые … распространяли информацию, которая нас как обывателей шокировала, а что касается жителей Кемерова …, это страшно представить», — отметила Воропаева.

Она также пояснила, что в Молодежном парламенте при ГД уже рассмотрели концепцию инициативы, но вопрос о наказании будет обсуждаться с экспертами. Как считает Воропаева, необходимо, чтобы в данном случае наказание было соизмеримо преступлению.

Глава Молодежного парламента при ГД также отметила, что участие в обсуждении инициативы примут депутаты Госдумы, журналисты, блогеры, интернет-исследователи и пранкеры.

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