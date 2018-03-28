Ещё
На подъезде к Кольцовскому тракту ограничат движение до июня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На подъезде к Кольцовскому тракту ограничат движение до июня 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Автомобилистам вновь придется постоять в пробках на Кольцовском тракте. На подъезде к автотрассе будут ремонтировать барьерные ограждения, об этом сообщает в среду, 28 марта, «АиФ-Урал».
Администрация Екатеринбурга разместила на портале госзакупок аукцион на поиск подрячика, который займется ремонтом барьерных ограждений на подъезде к Кольцовскому тракту. Как сообщается в документации, путепровод будут ремонтировать на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги.
Подрядчику предстоит провести гидроструйную очистку бетонных поверхностей, отштукатурить фасады цементно-известковым раствором, выравнять поверхности конструкций, а также нанести специальное покрытие для гидроизоляции и защиты ограждений. На работы будет выделено почти 3,7 млн рублей.
При этом компания, победившая в аукционе, также должна будет составить схему закрытия или ограничения движения транспорта и согласовать ее в надзорных органах города и области.
Подрядчика определят уже 16 апреля, все работы он должен будет выполнить до 10 июня 2018 года. При этом сдача объекта в эксплуатацию должна произойти не позднее 26 июля.
Напомним, ремонт Кольцовского тракта начался еще в 2016 году. Тогда сообщалось, что все работы планируется завершить к Чемпионату мира по футболу.
АиФ Урал: последние новости
Сколько уральцы будут платить за вывоз твердых коммунальных отходов Льготы онлайн. На Урале появится Единая карта социальных услуг Свердловские выборы побили рекорд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса283
Первая отставка произошла в Кемерово456
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев165
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Умер Виктор Калашников33
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение