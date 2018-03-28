На подъезде к Кольцовскому тракту ограничат движение до июня

Автомобилистам вновь придется постоять в пробках на Кольцовском тракте. На подъезде к автотрассе будут ремонтировать барьерные ограждения, об этом сообщает в среду, 28 марта, «АиФ-Урал»

Администрация Екатеринбурга разместила на портале госзакупок аукцион на поиск подрячика, который займется ремонтом барьерных ограждений на подъезде к Кольцовскому тракту. Как сообщается в документации, путепровод будут ремонтировать на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги.

Подрядчику предстоит провести гидроструйную очистку бетонных поверхностей, отштукатурить фасады цементно-известковым раствором, выравнять поверхности конструкций, а также нанести специальное покрытие для гидроизоляции и защиты ограждений. На работы будет выделено почти 3,7 млн рублей.

При этом компания, победившая в аукционе, также должна будет составить схему закрытия или ограничения движения транспорта и согласовать ее в надзорных органах города и области.

Подрядчика определят уже 16 апреля, все работы он должен будет выполнить до 10 июня 2018 года. При этом сдача объекта в эксплуатацию должна произойти не позднее 26 июля.

Напомним, ремонт Кольцовского тракта начался еще в 2016 году. Тогда сообщалось, что все работы планируется завершить к Чемпионату мира по футболу.