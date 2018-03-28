Жители Таджикистана пишут слова поддержки кемеровчанам

Таджикистан скорбит» — написано на листке бумаги, прикрепленному к белому медвежонку у здания российского посольства в Душанбе. Туда чередой идут люди. В память о жертвах страшной трагедии в Кемерово кладут цветы, детские игрушки, свечи, передает телеканал «МИР 24».

Здесь же оставляют записки со словами сочувствия и сопереживания. Также с минуты молчания начались занятия в Российско-Таджикском славянском университете. Здесь организовали уголок памяти и скорби. К нему подходят и преподаватели, и учащиеся, и простые горожане. Каждый хочет выразить свою сопричастность к трагедии.

«Хотелось бы еще раз выразить слова соболезнования всему народу, и чтобы сделали все возможное, чтобы больше не допустить такие трагедии, такие катастрофы и такие боли родителям терять своих ангелочков, своих деток», — сказала доцент кафедры «Финансы и кредит» РТСУ, жительница г. Душанбе Заррина Шодиева.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, из них 41 — дети. К настоящему времени спасателям удалось извлечь останки всех погибших.

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