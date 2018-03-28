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В рамках международных грузовых перевозок Китай-Европа открыт новый маршрут Сянъян— Ухань-Гамбург
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В рамках международных грузовых перевозок Китай-Европа открыт новый маршрут Сянъян— Ухань-Гамбург 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ухань, 28 марта /Синьхуа/ — Контейнеры с автозапчастями и другими товарами в среду впервые отправились из города Сянъян провинции Хубэй /Центральный Китай/ в город Ухань, где будут погружены на поезд, курсирующий по маршруту Ухань-Гамбург в рамках международных грузовых перевозок Китай-Европа.
Поезд, груженный автомобильными двигателями, подшипниками, приборами и другими автозапчастями, следует по новому маршруту впервые. Он пересечет границу на КПП Алашанькоу /Синьцзян-Уйгурский автономный район/ и примерно через 15 дней прибудет в германский город Гамбург, преодолев 12 тыс. км.
Планируется, что поезд будет отправляться по новому маршруту раз в неделю.
Город Сянъян, расположенный на северо-западе провинции Хубэй, является важным центром производства автомобилей и авиационного оборудования в Центральном Китае.
С начала этого года по 23 марта из Уханя в Европу было отправлено 109 грузовых поездов с 9812 контейнерами. Маршруты Ухань-Европа охватывают более 60 городов в 28 странах, расположенных вдоль «Пояса и пути». -0-
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