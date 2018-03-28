Подмосковные врачи с апреля смогут получить доплату в 32 тыс. руб.

С апреля подмосковные врачи смогут получить ежемесячную «Губернаторскую доплату» в размере 32 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Дмитрия Маркова. «С 1 апреля участковые терапевты и педиатры, работающие в подмосковных медучреждениях, могут претендовать на ежемесячную так называемую «Губернаторскую доплату» в размере 32 тыс. руб.», — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области

Министр пояснил, что для получения данной надбавки специалисты должны соответствовать ряду условий: один врач должен работать не более, чем на 1,25 ставки только на одном участке с количеством 1 тыс. 700 прикрепленного взрослого населения и 800 детского, выполнять ключевые показатели эффективности (100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб и так далее).

«На данный момент специалисты без опыта работы, только что окончившие вуз, получают в среднем около 25 тыс. руб. в месяц. Доплата существенно увеличит заработок участковых специалистов. Также данная мера поможет привлечь новые кадры для работы в учреждения здравоохранения региона», — подчеркнул Д. Марков.