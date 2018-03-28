Комитет Госдумы изучит информацию о распространении фейковых новостей в интернете

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи изучит проблему распространения фейковых новостей в интернете и по итогам этой работы озвучит свою позицию по данному вопросу. Об этом в среду сообщил журналистам глава комитета Леонид Левин

Ранее в соцсетях были выложены записи телефонных разговоров, которые совершал гражданин Украины Никита Кувиков, известный в интернете как пранкер Евгений Вольнов, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре в Кемерове . В отношении него Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды").

"Последние трагические события еще раз показали ситуацию, когда различная информация, появляющаяся в интернете, в первую очередь в социальных сетях, от анонимных аккаунтов, анонимных пабликов, зачастую является непроверенной, недостоверной", — подчеркнул Левин, высказав мнение, что эта проблема требует дополнительного изучения.

"Наш комитет сейчас проводит анализ всей поступающей информации, предложений, которые поступают по этой теме, о тех нарушениях в соцсетях и в СМИ, которые были. По итогам этой работы мы выскажем свое мнение и позицию", — добавил глава думского комитета.

По его словам, провокаторы и те, кто глумится над трагическими событиями, где бы они ни были, безусловно, должны привлекаться к ответственности. «В этой связи мы внимательно посмотрим на те нарушения, которые были, и, внимательно изучив их, озвучим позицию комитета», — заверил Левин, обратив внимание, что речь не идет об ограничении свободы слова. «Мы говорим в первую очередь о распространении информации в информационных источниках в целом… Сегодня наша задача — скорее, изучить вопрос исключения спекуляций и провокаций фейковой информации в информационном пространстве», — заключил политик.