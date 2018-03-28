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В «Природной мастерской» на Родионовской сделают шляпуку-игольницу
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В «Природной мастерской» на Родионовской сделают шляпуку-игольницу 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В четверг, 29 марта, в экоклассе на Родионовской улице откроется «Природная мастерская». Ее участники сделают оригинальный подарок-сувенир — шляпку игольницу.
— Посетив кружок «Природная мастерская», вы научитесь использовать природные материалы и вторсырье для создания поделок, давая им вторую жизнь. На этом занятии пройдет мастер-класс «Шляпка-игольница», — отметили в пресс-службе Мосприроды.
Занятие начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. Возрастная категория 5+. (ск)
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