В Салехарде убирают главную городскую ёлку (ФОТО)

В этом году в окружном центре побиты все рекорды: ёлка «пережила» даже День оленевода.

Как нам пояснили в пресс-службе городской администрации, все упиралось в ледовый городок: разобрать ёлку, не тронув ледяные горки, невозможно. А на дворе весенние каникулы, и детвора с удовольствием приходит покататься.

В соцсетях уже начали обсуждать, не из-за неё ли задерживается весна. Даже предложили хэштег #уберитеёлку.