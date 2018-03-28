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В Салехарде убирают главную городскую ёлку (ФОТО)
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В Салехарде убирают главную городскую ёлку (ФОТО) 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В этом году в окружном центре побиты все рекорды: ёлка «пережила» даже День оленевода.
Как нам пояснили в пресс-службе городской администрации, все упиралось в ледовый городок: разобрать ёлку, не тронув ледяные горки, невозможно. А на дворе весенние каникулы, и детвора с удовольствием приходит покататься.
В соцсетях уже начали обсуждать, не из-за неё ли задерживается весна. Даже предложили хэштег #уберитеёлку.
Кроме Салехарда новогодняя красавица долго держалась в одном из торговых центров Нового Уренгоя. Ее оперативно убрали после нашей публикации.
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