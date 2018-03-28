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Семиклассница из Челябинска придумала лучший в стране проект по благоустройству
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Семиклассница из Челябинска придумала лучший в стране проект по благоустройству 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Проект челябинской семиклассницы Елизаветы Рожковой по благоустройству назван лучшим в стране. Ученица школы № 73 выиграла на всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо», который проходил в Москве. Девочка предложила реконструировать заброшенный сквер по улице Дегтярева в родном Металлургическом районе Челябинска. К делу Лиза подошла основательно: опросила население, прикинула необходимые шаги и рассчитала стоимость.
— Чтобы понять, что нужно сделать в сквере, я провела анкетирование учащихся школы и социологический опрос их родителей. Одним из важных факторов стала стоимость проекта — чтобы суммы не были запредельными. Для благоустройства сквера не потребуется огромных финансовых затрат, по нашим подсчётам понадобится 150 тысяч рублей, — рассказывает Елизавета.
Проект уже получил одобрение Госдумы, а депутат Владимир Бурматов обещал помочь с финансированием, поэтому за реализацию могут взяться в ближайшее время.
— В Челябинской области много талантливых детей, мы это видим. И очень важно воспитывать в каждом из них стремление к улучшению окружающего мира, давать наглядное понимание того, что они способны внести в жизнь родного города и всей России позитивные изменения, если будут активно трудиться, приобретать знания. Наша задача — дать понять таким детям, что перед ними открыты все двери, остается только действовать, — говорит Владимир Бурматов.
Также из Челябинской области свою работу представила восьмиклассница Мария Уфимцева. Она исследовала загрязнение снежного покрова и почвы Металлургического района противогололедными смесями.
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