Семиклассница из Челябинска придумала лучший в стране проект по благоустройству

Проект челябинской семиклассницы Елизаветы Рожковой по благоустройству назван лучшим в стране. Ученица школы № 73 выиграла на всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо», который проходил в Москве . Девочка предложила реконструировать заброшенный сквер по улице Дегтярева в родном Металлургическом районе Челябинска . К делу Лиза подошла основательно: опросила население, прикинула необходимые шаги и рассчитала стоимость.

— Чтобы понять, что нужно сделать в сквере, я провела анкетирование учащихся школы и социологический опрос их родителей. Одним из важных факторов стала стоимость проекта — чтобы суммы не были запредельными. Для благоустройства сквера не потребуется огромных финансовых затрат, по нашим подсчётам понадобится 150 тысяч рублей, — рассказывает Елизавета.

Проект уже получил одобрение Госдумы , а депутат Владимир Бурматов обещал помочь с финансированием, поэтому за реализацию могут взяться в ближайшее время.

— В Челябинской области много талантливых детей, мы это видим. И очень важно воспитывать в каждом из них стремление к улучшению окружающего мира, давать наглядное понимание того, что они способны внести в жизнь родного города и всей России позитивные изменения, если будут активно трудиться, приобретать знания. Наша задача — дать понять таким детям, что перед ними открыты все двери, остается только действовать, — говорит Владимир Бурматов.

Также из Челябинской области свою работу представила восьмиклассница Мария Уфимцева. Она исследовала загрязнение снежного покрова и почвы Металлургического района противогололедными смесями.