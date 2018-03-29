Вместе со снегом в Самаре «тают» крышки канализационных люков

Открытые люки колодцев начали замечать еще зимой. Кое-где из-за этого канализационные системы были засорены строительным мусором. Так в феврале коммунальщики обнаружили больше двух десятков открытых колодцев на канализационной линии, пролегающей параллельно улице Демократической, сообщает СКС. Кроме крышек злоумышленники украли и корпуса люков. Общая сумма ущерба составила почти 117 тысяч рублей. По факту хищения имущества ведется следствие. А вот подозреваемые в краже крышек с водопроводных колодцев на улицах Авроры и Мориса Тореза уже задержаны. По предварительной информации, трое мужчин оставили без крышек четыре люка. Стоит отметить, что некоторые открытые колодцы превратились в свалку для строительного мусора. Канализационные системы были засорены, в результате чего на поверхность начали выходить сточные воды. У специалистов ушло немало времени на прочистку и ликвидацию последствий излива. Напоминаем, открытые люки опасны не только для инженерных коммуникаций, но и для жизни и здоровья людей. Если Вы обнаружили открытый колодец, необходимо позвонить оперативному дежурному районной администрации, который передаст информацию владельцам коммуникаций.

Фото: «Самарские коммунальные системы»