Виктория Боня отреагировала на критику своих фото после трагедии в Кемерове

Пожар в торговом центре Кемерова унес десятки жизней. Понятно, что многие представители шоу-бизнеса остро отреагировали на горе. Но недоброжелатели знаменитостей решили тщательно проследить, насколько быстро те отозвались. Злопыхатели обратили внимание на то, что телезвезда Виктория Боня не сразу выразила соболезнования в связи с произошедшим, а вместо этого опубликовала свои фото. Экс-участница «Дома-2» получила много критики в свой адрес и решила ответить на нее.

Трагедия в Кемерове, по официальным данным, унесла жизни 64 человек. 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» случился пожар и большая часть погибших — дети. Многие селебрити выразили соболезнования их родным и близким. Это сделала и Виктория Боня, но некоторые посчитали, что она отреагировала с опозданием, ведь ее фото с букетом появилось ранее, чем с траурными свечами.

Телезвезде указали на то, что публиковать свои счастливые снимки в последние дни неуместно, ведь вся страна скорбит. Боня долгое время живет в Монако , но переживает за соотечественников, которые пострадали, считая гибель людей общей бедой. Ее спросили, так ли она реагировала на произошедшее, если бы в торговом центре была ее дочь. Викторию очень обидели упреки в черствости: «Вот так у нас „скорбят“ люди, упрекая тебя, что твоя дочь не сгорела в пожаре. Вот так у нас страна „поддерживает“ людей в несчастье… Стыдобища и позор вашим матерям и отцам! Конечно, много поддержки со стороны адекватных и воспитанных людей… Это не касается всех…» Теледива заявила, что ее сильно расстраивает подобное отношение, когда ненависть берет верх даже в такой страшной ситуации, когда нужно направить энергию на полезные дела. Она назвала ущербными людей, которые критикуют ее: «Бойтесь сами себя, ибо страшнее в вашей жизни уже ничего и быть не может, ад внутри вас! И да, извините, что моя дочь сейчас спит в кроватке и не горит заживо огнем».

Многие подписчики осудили Викторию Боню за ее резкие слова, были и те, кто поддержал ее, но посоветовал более тщательно выбирать контент для своего микроблога: «Что вы пишите? Как можно так? Эти дети тоже когда то спали в кроватках или ваша дочь не ходит по торговым центрам? Правильно вам сделали замечание, как можно фотографироваться в такой день и еще выложить в Инстаграм?» «Странная у вас реакция на критику, удалили бы снимки свои с цветами и все». «Виктория, люди, может, и грубо высказали, но правы. Ну, если ума хватает через несколько часов после трагедии выставлять всякую такую ***, то зачем тогда вы ставите посты и пишете слова скорби?» «Какое право вы имеете писать Вике гадости? Может она не знала, потому не сразу отреагировала на новость».

«А завтра все начнут уже вещички рекламировать, чтоб простоя не было. Это ваше дело. И не народ злой, что тут пишет, а вы злая, которая так отвечает». «Хотите помочь — перечислите средства родным и близким пострадавших, но это уже вам будет сложнее, чем выставить фото со свечкой». «Никто не имеет права указывать и судить. Никто не обязан соответствовать вашим ожиданиям! Бесчеловечно — лить гадости и желать хозяйке страницы бед! Вот это бесчеловечно».