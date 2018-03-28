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Красноярца оштрафовали на 5 тыс. рублей за то, что выкидывал мусор по утрам
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Красноярца оштрафовали на 5 тыс. рублей за то, что выкидывал мусор по утрам 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске штраф в 5 тысяч рублей получил житель Покровки за то, что выкидывал мусор по утрам.
Как отмечают в мэрии, мужчина регулярно вывалили мусор под знаком «Свалка запрещена». Камера уличного наблюдения зафиксировала пять таких случаев. В итоге за каждый нарушителю придется заплатить по одной тысячи рублей.
«Я выбрасывал мусор там, потому что больше некуда. Зачем устанавливать контейнер и заключать договора, если администрация и так уберёт?», — делится привлечённый к ответственности красноярец.
Кстати, в краевом центре за 5 лет благодаря камерам видеонаблюдения полностью ликвидировано 6 несанкционированных свалок. На сегодняшний день на территории Центрального района установлено 12 видеокамер.
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