В Ростове рабочие под покровом ночи клали новый асфальт в лужу

В Ростове-на-Дону очевидцы засняли и выложили в социальных сетях видеоролик, на котором видно, как дорожные рабочие укладывают новый асфальт прямо в лужу. Из-за контакта с горячей смесью из ямы пошел пар от испарения жидкости. В комментариях ростовчане отметили, что подобную картину наблюдают в городе не впервые. Тем не менее, часть жителей предположила, что современные технологии позволяют делать такие вещи. Так это или нет, станет известно спустя время, в зависимости от будущего этого участка дороги. Напомним, осенью прошлого года подобный случай фиксировался на улице 339-й Стрелковой дивизии. Уложенный асфальт не прошел испытания экспертов лаборатории ФКУ Упрдор «Азов». Тогда администрация, как заказчик работ, заставила подрядную организацию за свои собственные средства переделать работы в течение текущей недели.

https://youtu.be/rl4wCiroszw