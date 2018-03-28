Эвакуируют людей: в «Мегамаге» нашли бесхозную сумку

28 марта около 13:00 ростовчане заметили бесхозную сумку в торгово-развлекательном центре «Мегамаг». На место уже приехали оперативники и спасатели.

— Сейчас специалисты очищают несколько рядов парковки, чтобы в любой момент эвакуировать людей, — сообщил источник 161.ru.

Сегодня мы уже писали о другом подозрительном предмете, который нашли рядом с таганрогским строительным колледжем. Оказалось, что это был пакет с мусором, в котором не было ничего опасного. Однако, чтобы в этом убедиться, пришлось задействовать саперов.