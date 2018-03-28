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Прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в Удмуртии
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Прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в Удмуртии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе мониторинга стихийных свалок активисты ОНФ обнаружили незаконную свалку вблизи села Каракулино и засняли, как на нее сливаются нечистоты.
Региональное отделение ОНФ в Удмуртии по данному факту направило запросы в природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку и принять исчерпывающие меры для устранения допущенных нарушений.
В ходе проверки сотрудникам ведомства удалось установить, какое предприятие осуществляет незаконный сброс на обозначенную свалку.
Прокуратурой внесено представление в адрес главы района об устранении нарушений закона, в том числе о проведении рекультивации земельного участка. Также в предписании указано решить вопрос с организацией водоотведения села Каракулино.
На примере Каракулино региональное отделение Общероссийского народного фронта планирует обсудить на правительственном уровне вопрос организации сбора и вывоза ЖБО в целом по Удмуртии.
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