Энергия белорусского атома поступит потребителям уже через год

Ядерная энергетика Беларуси из общих контуров будущего энергетического гиганта страны стремительно финиширует к практическим результатам. Первый ток, выработанный на АЭС в Островце, планируется выдать в сеть уже в первом квартале 2019 года. Об этом рассказал белорусским и российским журналистам во время посещения станции один из ее руководителей — начальник реакторного цеха — Александр Канюка, передает БЕЛТА.

Монтажные работы, которые продолжаются на первом блоке, завершены на 90%. «Все основное реакторное и турбинное оборудование установлено, начинается послемонтажные промывки», — комментирует стройку специалист. Кроме того, как уже сообщалось, ведется работа над получением лицензии на эксплуатацию АЭС. Она должна быть получена до завоза ядерного топлива на площадку в Островец.

А летом нынешнего года, по словам пресс-гида, должны начаться гидравлические испытания. В корпус реактора будет установлена имитационная зона. Она будет замещать ядерное топливо, контур заполнят «обессоленой» водой и включат насосные агрегаты. «Это позволит подтвердить надежность и прочность монтажа главного циркуляционного трубопровода», — пояснил инженер. Затем, по его словам, предстоит «комплексное испытание оборудования».

Что касается энергетического блока питания, то его доставят на станцию еще до конца нынешнего года. От российского завода-изготовителя на площадку в Островец ядерное топливо будет транспортироваться железнодорожным транспортом.

Кстати, в национальном докладе о стресс-тестах, подготовленном специалистами АЭС в начале этого года, проанализирована устойчивость объекта к различным природным явлениям: сильным ветрам и шквалистым дождям, смерчам, крупному граду и пыльным бурям, обледенению, засухам и даже к возможным комбинациям подобных явлений.

Его основные выводы, по словам руководства объекта, сводятся к одному: «системы безопасности станции разработаны с учетом всесторонне рассмотренных внешних событий и имеют достаточный запас прочности с учетом событий, произошедших на „Фукусиме“ в 2011 году».

Белорусская АЭС, как известно, строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения «3+» вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию в декабре 2019 года, а второй блок — еще через год.