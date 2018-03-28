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Обнаженные статуи зодиаков нарядили в купальники после «оскорбления» интернет-пользователей во Вьетнаме
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Обнаженные статуи зодиаков нарядили в купальники после «оскорбления» интернет-пользователей во Вьетнаме 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Компания, которой принадлежат статуи, ищет более эстетичный способ прикрыть интимные места
Вьетнамская туристическая компания поторопилась приодеть каменные скульптуры во вторник после того, как их фотографии взорвали интернет.
Многие пользователи сети сочли статуи «оскорбительными», поскольку они изображают вьетнамских зодиакальных животных с телами взрослых людей с мужскими или женскими половыми признаками. Статуи выставлены в популярном пляжном месте в северном городе Хайфоне.
Они назвали выставленных в линию 12 зодиакальных животных «некультурными», а некоторые даже призывали муниципальный отдел туризма убрать их из туристической зоны Hon Dau в прибрежном районе Do Son.
Статуя кошки с телом женщины в купальнике
«Раньше мы никогда не получали жалоб на эти статуи. На самом деле, люди любили их трогать, так что некоторые части статуй стали блестящими»,
— сказал Hoang Van Thieng, директор международной туристической компании Hon Dau, которая поставила статуи десять лет назад в месте, открытом только для посетителей в возрасте 17 лет или старше.
Но многие пользователи социальных сетей утверждали обратное, говоря, что они водили туда своих детей. Они также осуждали взрослых, которые прикасались к интимным частям статуй «просто ради смеха».
После негативной реакции в сети и рекомендаций от отдела культуры компания решила нарядить статуи в купальники, сказал Thieng.
Вскоре последовала еще одна волна критики, потому что пользователи социальных сетей были недовольны новым «уродливым видом». Но компания не намерена сносить статуи и пока ищет решение, чтобы удовлетворить народные массы в стране, в которой сильны конфуцианские социальные нравы.
Власти города, как ожидается, выпустят в среду официальное заявление по этому вопросу, сказал представитель Народного комитета Хайфона Nguyen Kim Pha.
Источник: vnexpress.net
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