«Ростелеком» обсудит лучшие практики в управлении персоналом на конференции HR-tech

«Ростелеком» выступит одним из организаторов ежегодной конференции HR-tech, посвященной новым технологиям и трендам HR-менеджмента. Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде в IT-парке «Анкудиновка» 29 марта.

На конференции «HR-tech» выступят 15 ведущих практикующих спикеров и специалистов индустрии, которые обсудят ключевые вопросы отрасли HR в программных секциях HR 3D, HBP — High Business Perfomance, Tech & Digital и Teaming. Среди спикеров форума — профессиональные тренеры и коучи, представители крупных консалтинговых и рекрутинговых агентств, интернет— и телеком-компаний.

Участников конференции ждет экспертная оценка инноваций в области управления персоналом, лучшие практики изменения бизнес-процессов, хайповые технологии, а также прогнозы о том, какими будут лидеры и команды будущего.

Представители «Ростелекома» расскажут об инновационных решениях в области управления персоналом. Директор департамента по аналитике и внедрению HRM технологий компании Никита Черкасенко выступит в секции Tech & Digital с темой о предиктивном прогнозировании критических событий на всех этапах жизненного цикла сотрудников. А директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком», бизнес-коуч PCC ICF, ментор для HR, ведущий тьютор МИМ ЛИНК Ирина Мальцева представит тему «Вовлекающее лидерство: наставничество, менторинг, коучинг» в секции Teaming.

Всю необходимую информацию о программе и участии конференции HR-tech можно найти на сайте мероприятия http://forumhr.tech/. Количество мест ограничено.