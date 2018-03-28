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«Ростелеком» обсудит лучшие практики в управлении персоналом на конференции HR-tech
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«Ростелеком» обсудит лучшие практики в управлении персоналом на конференции HR-tech 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
«Ростелеком» выступит одним из организаторов ежегодной конференции HR-tech, посвященной новым технологиям и трендам HR-менеджмента. Мероприятие пройдет в Нижнем Новгороде в IT-парке «Анкудиновка» 29 марта.
На конференции «HR-tech» выступят 15 ведущих практикующих спикеров и специалистов индустрии, которые обсудят ключевые вопросы отрасли HR в программных секциях HR 3D, HBP — High Business Perfomance, Tech & Digital и Teaming. Среди спикеров форума — профессиональные тренеры и коучи, представители крупных консалтинговых и рекрутинговых агентств, интернет— и телеком-компаний.
Участников конференции ждет экспертная оценка инноваций в области управления персоналом, лучшие практики изменения бизнес-процессов, хайповые технологии, а также прогнозы о том, какими будут лидеры и команды будущего.
Представители «Ростелекома» расскажут об инновационных решениях в области управления персоналом. Директор департамента по аналитике и внедрению HRM технологий компании Никита Черкасенко выступит в секции Tech & Digital с темой о предиктивном прогнозировании критических событий на всех этапах жизненного цикла сотрудников. А директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком», бизнес-коуч PCC ICF, ментор для HR, ведущий тьютор МИМ ЛИНК Ирина Мальцева представит тему «Вовлекающее лидерство: наставничество, менторинг, коучинг» в секции Teaming.
Всю необходимую информацию о программе и участии конференции HR-tech можно найти на сайте мероприятия http://forumhr.tech/. Количество мест ограничено.
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