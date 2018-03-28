В этом году Донецкая железная дорога ежесуточно грузит на 22 вагона чугуна в сутки больше, чем в 2017-м 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года погрузка увеличилась на 22 вагона в сутки. Чугун отправляется в адрес крупных промышленных предприятий Мариуполя. Мариупольское направление является важным для экономики страны. Для увеличения пропускных способностей железнодорожной инфраструктуры в этом направлении «Укрзализныця» уже реализует очередной этап работ на участке Пологи — Камыш-Заря. В частности, ранее сообщалось, что до 24 апреля предусмотрено строительство дополнительных путей на стыковой станции Камыш-Заря и разъезд на 327 км перегона Магедово — Камыш-Заря.