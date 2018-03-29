Жители Бабушкинского заметили яркую «вестницу весны»

Проснувшуюся после зимней спячку божью коровку заметили пользователи социальных сетей из Бабушкинского района и поспешили поделиться своим наблюдением, сделав радостные записи.

— Чудо природы! Сугробы еще не растаяли, а маленькая божья коровка выползла на солнышко! Мы на Яузе… Завтра надеюсь увидеть бабочек! Зима надоела не только людям, но и жучкам! — написал один из пользователей.

Научное название божья коровка получила благодаря своей необычно яркой окраске — латинское слово «coccineus» соответствует понятию «алый». (ск)