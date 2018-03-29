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Жители Бабушкинского заметили яркую «вестницу весны»
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Юлия Скрипаль пошла на поправку

Жители Бабушкинского заметили яркую «вестницу весны» 

Управа района Бабушкинский 29 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Проснувшуюся после зимней спячку божью коровку заметили пользователи социальных сетей из Бабушкинского района и поспешили поделиться своим наблюдением, сделав радостные записи.
— Чудо природы! Сугробы еще не растаяли, а маленькая божья коровка выползла на солнышко! Мы на Яузе… Завтра надеюсь увидеть бабочек! Зима надоела не только людям, но и жучкам! — написал один из пользователей.
Научное название божья коровка получила благодаря своей необычно яркой окраске — латинское слово «coccineus» соответствует понятию «алый». (ск)
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