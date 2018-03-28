Uber выплатит $10 млн по иску сотрудниц о дискриминации

Компания также согласилась обновить и расширить систему выплат и публиковать отчеты о количестве женщин и представителей различных рас среди сотрудников, сообщает издание Recode.

Истцами выступили программистки отдела разработок Ингрид Авендано (Ingrid Avendano), Ана Медина (Ana Medina) и Роксана дель Торо Лопез (Roxana Del Toro Lopez). К иску присоеденились еще 420 работников Uber, они настаивали, что при решении финансовых вопросов компания проводит дискриминационную политику по расовому и гендерному признакам, уточняется в сообщении.