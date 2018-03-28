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Uber выплатит $10 млн по иску сотрудниц о дискриминации
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Uber выплатит $10 млн по иску сотрудниц о дискриминации 

RB.ru 1 час назад
Компания также согласилась обновить и расширить систему выплат и публиковать отчеты о количестве женщин и представителей различных рас среди сотрудников, сообщает издание Recode.
Истцами выступили программистки отдела разработок Ингрид Авендано (Ingrid Avendano), Ана Медина (Ana Medina) и Роксана дель Торо Лопез (Roxana Del Toro Lopez). К иску присоеденились еще 420 работников Uber, они настаивали, что при решении финансовых вопросов компания проводит дискриминационную политику по расовому и гендерному признакам, уточняется в сообщении.
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