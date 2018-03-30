Мизулина пожаловалась в ГП на распространителей видео с её заявлением о Путине

Сенатор обратилась в ведомство из-за того, что блогеры, пользователи социальных сетей и СМИ неверно, по её словам, интерпретировали заявление на канале «Россия 1» о трагедии в Кемерове

В YouTube после выхода передачи в эфир появился ролик, в котором содержится отрывок выступления Елены Мизулиной . В нём она говорит, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» был ударом в спину Владимиру Путину

«Так бездарно за его спиной. Ему некогда постоянно оглядываться на то, как доделывают то, что он, пробивая стены, решает. На то, как те чиновники на местах это делают», — сказала Мизулина.

Она добавила, что президент нуждается в поддержке, и назвала его духовным воином.

Высказывание сенатора вызвало волну возмущения в соцсетях. В интернете появилась петиция снять полномочия члена Совета Федерации с Мизулиной. Сама сенатор на своей странице в Facebook написала, что в распространяемом видео лишь часть телеэфира и в ролик не вошли её слова соболезнования кемеровчанам.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Возгорание возникло на четвёртом этаже, где находились детские игровые комнаты и кинозалы. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.