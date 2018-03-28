С апреля подмосковные врачи смогут получить доплату в размере 32 тыс. рублей

Участковые терапевты и педиатры, работающие в подмосковных медучреждениях, с 1 апреля могут претендовать на ежемесячную доплату в размере 32 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков , для получения данной надбавки специалисты должны соответствовать ряду условий: один врач должен работать не более, чем на 1,25 ставки только на одном участке с количеством 1,7 тысячи прикрепленного взрослого населения и 800 детского, выполнять ключевые показатели эффективности (100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб).

«На данный момент специалисты без опыта работы, только что окончившие вуз, получают в среднем около 25 тысяч рублей в месяц. Доплата существенно увеличит заработок участковых специалистов. Также данная мера поможет привлечь новые кадры для работы в учреждения здравоохранения региона», — сказал Марков.

Также министр напомнил, что в медицинских учреждениях Подмосковья реализуется комплекс мероприятий по привлечению на работу высококвалифицированных специалистов.

«Наряду с так называемой губернаторской доплатой в области действует подпрограмма «Социальная ипотека»: в год приобретается около 280 квартир. Работает и федеральная программа «Земский доктор» для привлечения врачей в сельскую местность», — подчеркнул Марков.