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С апреля подмосковные врачи смогут получить доплату в размере 32 тыс. рублей
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С апреля подмосковные врачи смогут получить доплату в размере 32 тыс. рублей 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Участковые терапевты и педиатры, работающие в подмосковных медучреждениях, с 1 апреля могут претендовать на ежемесячную доплату в размере 32 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Как отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, для получения данной надбавки специалисты должны соответствовать ряду условий: один врач должен работать не более, чем на 1,25 ставки только на одном участке с количеством 1,7 тысячи прикрепленного взрослого населения и 800 детского, выполнять ключевые показатели эффективности (100% диспансеризация, низкие показатели смертности на участке, отсутствие обоснованных жалоб).
«На данный момент специалисты без опыта работы, только что окончившие вуз, получают в среднем около 25 тысяч рублей в месяц. Доплата существенно увеличит заработок участковых специалистов. Также данная мера поможет привлечь новые кадры для работы в учреждения здравоохранения региона», — сказал Марков.
Также министр напомнил, что в медицинских учреждениях Подмосковья реализуется комплекс мероприятий по привлечению на работу высококвалифицированных специалистов.
«Наряду с так называемой губернаторской доплатой в области действует подпрограмма «Социальная ипотека»: в год приобретается около 280 квартир. Работает и федеральная программа «Земский доктор» для привлечения врачей в сельскую местность», — подчеркнул Марков.
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