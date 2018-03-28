Власти Перми объявил конкурс на покупку детектора лжи

Правительство Пермского края объявило конкурс по приобретению полиграфического комплекса. Как именно предполагается использовать оборудование, власти пока не разглашают, пишет ИА «Ура.ру».

Согласно аукционным документам, максимальная цена контракта по поставке детектора лжи составляет 853 тысячи рублей. В полиграфический комплекс должны входить: профессиональный компьютерный полиграф, мобильный видеокомплекс, специализированное кресло для тестируемого и другие необходимые составляющие. Проведение аукциона запланировано на 13 апреля.

При каких обстоятельствах будет использоваться данное оборудование — пока неизвестно. Агентство направило в пресс-службу правительства Пермского края соответствующий запрос.