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Для получения субсидии на оплату ЖКХ больше не потребуется справка о составе семьи
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Для получения субсидии на оплату ЖКХ больше не потребуется справка о составе семьи 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Механизм истребования у гражданина справки о составе семьи может быть исключён из Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Соответствующее предложение Минстроя, оформленное в виде проекта постановления Правительства, размещено в среду на федеральном портале проектов нормативных актов.
Вместе с тем за уполномоченными органами сохранят право выборочно проверять достоверность представленных гражданами сведений о составе семьи с помощью соответствующих запросов в управляющие компании.
Ответственность за предоставление недостоверных сведений при этом сохраняется.
Действующий порядок истребования справок о составе семьи, а также обязанности подтверждения причин изменения состава семьи, предоставление копий судебных решений о признании лиц, проживающих совместно с заявителем или его семьёй, затрудняет право на подачу заявления о предоставлении субсидии, а также создаёт сомнение при принятии решения о предоставлении указанной меры социальной поддержки.
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