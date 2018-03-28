Для получения субсидии на оплату ЖКХ больше не потребуется справка о составе семьи

Механизм истребования у гражданина справки о составе семьи может быть исключён из Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Соответствующее предложение Минстроя , оформленное в виде проекта постановления Правительства, размещено в среду на федеральном портале проектов нормативных актов.

Вместе с тем за уполномоченными органами сохранят право выборочно проверять достоверность представленных гражданами сведений о составе семьи с помощью соответствующих запросов в управляющие компании.

Ответственность за предоставление недостоверных сведений при этом сохраняется.

Действующий порядок истребования справок о составе семьи, а также обязанности подтверждения причин изменения состава семьи, предоставление копий судебных решений о признании лиц, проживающих совместно с заявителем или его семьёй, затрудняет право на подачу заявления о предоставлении субсидии, а также создаёт сомнение при принятии решения о предоставлении указанной меры социальной поддержки.