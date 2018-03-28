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Посол России в Казахстане поблагодарил жителей республики за поддержку
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Посол России в Казахстане поблагодарил жителей республики за поддержку 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин выразил благодарность жителям республики, разделившим скорбь россиян по погибшим в Кемерове, сообщает пресс-служба российского посольства.
«Я хочу поблагодарить всех казахстанцев, кто принял к сердцу трагедию в Кемерово. Спасибо! Это свидетельство того, насколько близки наши братские народы!», — гласит сообщение на сайте ведомства.
Бородавкин отметил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал одним из первых, кто выразил соболезнования в связи с трагедией.
Посол отметил, что жители Астаны, Алматы, Уральска и Усть-Каменогорска приносили свои соболезнования и солидарность с Россией и теми людьми, кто потерял своих близких. В столице Казахстана к посольству пришли около 300 человек. «Много добрых слов» пишут пользователи социальных сетей.
На общественных началах в республике организовали сбор средств для помощи кемеровчанам, пережившим трагедию в «Зимней вишне».
Бородавкин также подчеркнул, что важно принять все меры, чтобы подобные случаи никогда не повторились.
Напомним, что пожар, случившийся 25 марта, унес жизни 64 человек, более 70 пострадали. Одиннадцать человек находятся в больницах.
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