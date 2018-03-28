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Глава МИД Боснии: Мы не собираемся высылать российских дипломатов
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Глава МИД Боснии: Мы не собираемся высылать российских дипломатов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игор Црнадак однозначно заявил сегодня о том, что эта балканская страна не собирается выдворять российских дипломатов в качестве «меры солидарности» с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери.
"Мы внимательно следим за развитием всей ситуации и особенно за возможными последствиями случившегося в контексте дипломатических отношений между Великобританией и Россией. Между тем мы не получали каких-либо официальных запросов, — рассказал журналистам klix.ba Игор Црнадак. — Мы выражаем обеспокоенность, что появилось столь опасное химическое оружие и что оно применено на территории Европы. Но мы все же не стали бы применять такую меру, как выдворение дипломатов".
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