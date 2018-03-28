«Добросовестные управляющие организации от таких отношений только выиграют»

«Основная суть закона — он дает возможность и описывает основания, когда жители многоквартирных домов и ресурсоснабжающие организации заключают договоры поставки ресурсов (вода, тепло и т.д.) напрямую, минуя управляющую организацию. Такая схема отношений позволит исключить из цепочки посредников недобросовестные управляющие организации, которые деньги с людей собирают, а перечислять их „ресурсникам“ не спешат.

Напротив, добросовестные управляющие организации от таких отношений только выиграют, потому что сейчас они отвечают за всю недоплату за ресурс, а после перехода на прямые отношения это станет головной болью ресурсоснабжающих организаций. Главное, как показал опыт, прямые отношения позволяют достичь существенно более высоких цифр собираемости платежей за ЖКУ. Такая схема отношений не нова, и многие города уже давно по ней работают — беда в том, что она не была прописана в Жилищном кодексе, что ставило под сомнение законность заключенных договоров.

Сразу отмечу, что самим жителям не надо будет подписывать никаких новых договоров, достаточно просто проголосовать за это решение на общем собрании собственников. Управляющая организация, как и прежде, останется „одним окном“ для вопросов по поводу качества услуг, так как многие возникающие проблемы связаны с внутридомовой инженерной инфраструктурой и управляющая организация, в отличие от водоканала, всегда рядом. Изменится, прежде всего, путь денег от потребителя к поставщику услуг.

Законопроект не вводит обязанности по формированию единого платежного документа и, в тех городах, в которых нет ИРЦ, при переходе на прямые отношения возможно появление нескольких платежек. В Правительстве очень активно обсуждался этот вопрос, но в конечно итоге было решено не вводить специального регулирования в этой сфере, потому что уже сейчас все большее и большее количество людей использует различные сервисы, предоставляемые банками, ГИС ЖКХ, платежными системами, которые позволяют оплатить все коммунальные услуги одним нажатием кнопки. И создание монополиста на этом рынке точно не в интересах потребителя.