«Мам, кинь 600 рублей на счет». Кто ведется на СМС от мошенников

Расскажите об этом пенсионерам!

Около сотни тамбовчан за сутки подверглись телефонным атакам со стороны неизвестных злоумышленников. Об этом люди рассказали в соцсетях. Им приходили такие сообщения: «Мам. Кинь 600 рублей на телефон. Мне не звони. Потом всё расскажу». Ситуация дошла до абсурда, ведь такое приходило и неженатым бездетным девушкам, и мужской части населения. Однако в полицию многие решили не обращаться.

«Спасибо. Я теперь узнал, что у меня не только есть дети, но я и мама. Не каждый день такое откроешь для себя», — пошутил тамбовчанин Алексей Конырев.

В целом молодых жителей Тамбова не озадачила эта попытка злоумышленников нажиться за счёт их родственных чувств. Молодёжь воспринимает такое должным образом, даже со смехом. Под ударом только люди пенсионного возраста, которые могут не знать о таких видах мошенничества.

«Моя соседка — пенсионер. Ей пришло такое сообщение. У неё тут же с сердцем стало плохо. Она в шоковом состоянии пошла в магазин и через терминал перевела деньги, — говорит жительница села Сампур Вера Малмалаева. — Когда всё выяснилось, было уже поздно. Полиция ей помочь не смогла. Злоумышленников так и не поймали, а деньги не удалось вернуть».

«Единственное, что мы можем предложить — это услугу «Запрет возврата части аванса». Благодаря ней абонент не сможет перевести деньги на другой номер телефона при помощи смс-сообщения. Однако человек может перевести деньги через платёжный терминал. Получается, нужно лишь рассказывать людям пенсионного возраста о том, что есть и такой вид мошенничества, чтобы уберечь их», — сообщили в техническом отделе одного из операторов сотовой связи.

Кто эти мошенники?

Мошенничество — самое частое среди уголовных преступлений в России . Согласно данным Генпрокуратуры, за последние пять лет доля мошенничеств в общей структуре преступности выросла с 7,5 до 10,7%. Она превышает даже число преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

В то же время раскрываемость невысока. По России она составляет всего 25%. Значит, только каждое четвёртое преступление дойдёт до суда.

«Да, раскрываемость невысока. Во-первых, вопрос с так называемыми левыми сим-картами не решён до конца, ведь сейчас, к сожалению, их всё ещё можно приобрести. Кроме того, может выясниться, что сим-карта, с помощью которой осуществлялась преступная деятельность, была украдена. Во-вторых, проблема ещё и в том, что денежные суммы, которые теряют жертвы, недостаточно высоки. Это вносит сложность в юридическую сторону дела — в классифицирование таких действий в рамках УК РФ. Зачастую эти суммы настолько незначительные, что не попадают под состав преступления, — говорит заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тамбовской области Нина Крус. — Сказать, что СМС-рассылка таких сообщений ведётся только из мест лишения свободы, — нельзя. Преступникам гораздо проще так наживаться на доверчивых гражданах за пределами тюрем».

Однако попытки переправить телефонную трубку за ту сторону колючей проволоки в области предпринимались неоднократно. Только по открытым данным, с начала года сотрудниками регионального УСИН было предотвращено минимум три такие попытки. При этом пособники злоумышленников соревнуются друг с другом в изобретательности: сим-картами и телефонами они стреляют в окна тамбовских колоний из арбалета, герметично запаковывают их в коробку с соком и т. д. Им приходится даже применять особые технические средства.

Так, в марте этого года тамбовчанин попытался переправить телефоны в исправительную колонию № 4 в Сосновском районе при помощи управляемого летательного аппарата — квадрокоптера. Сотрудники УСИН оказались проворнее и остановили его прямо с пультом в руках недалеко от колонии.

«В ходе досмотра у него обнаружено и изъято два мобильных телефона, три зарядных устройства, семь USB-шнуров, — прокомментировали в пресс-службе УСИН по Тамбовской области. — В отношении задержанного составлен протокол».

Спустя неделю после СМС-атак региональное УМВД выпустило подробный текст по всем новым видам мошенничества. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте ведомства.