Пуля против канализационного люка: завораживающий эксперимент с оружием

Устоит ли толстая сталь обычного канализационного люка против выстрела из пистолета? Оружейники с YouTube-канала решили проверить это в реальности — видео получилось просто завораживающим.

Для начала стрелок использует патроны калибра 9 миллиметров. Такой удар люк выдерживает вообще без проблем, на нем остаются лишь царапины.

Пришло время попробовать что-то покруче. В руках экспериментатора Desert Eagle (об этой ручной гаубице мы писали подробно вот здесь). Отдача у штуковины сумасшедшая, но в итоге пуля пробила люк лишь на три миллиметра.

АR-15 тоже не может пробить люк. Дырка получается глубже, но сталь все еще крепка. Старый-добрый АК-47 показывает примерно такие же результаты.

Выводы? Ну, если перестрелка застала вас на улице — смело прячьтесь за канализационный люк. Это если выхода другого нет.