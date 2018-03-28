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Пуля против канализационного люка: завораживающий эксперимент с оружием
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пуля против канализационного люка: завораживающий эксперимент с оружием 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Устоит ли толстая сталь обычного канализационного люка против выстрела из пистолета? Оружейники с YouTube-канала решили проверить это в реальности — видео получилось просто завораживающим.
Для начала стрелок использует патроны калибра 9 миллиметров. Такой удар люк выдерживает вообще без проблем, на нем остаются лишь царапины.
Пришло время попробовать что-то покруче. В руках экспериментатора Desert Eagle (об этой ручной гаубице мы писали подробно вот здесь). Отдача у штуковины сумасшедшая, но в итоге пуля пробила люк лишь на три миллиметра.
АR-15 тоже не может пробить люк. Дырка получается глубже, но сталь все еще крепка. Старый-добрый АК-47 показывает примерно такие же результаты.
Выводы? Ну, если перестрелка застала вас на улице — смело прячьтесь за канализационный люк. Это если выхода другого нет.
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