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В ДГК рассказали о сроках восстановления теплоснабжения в Биробиджане
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В ДГК рассказали о сроках восстановления теплоснабжения в Биробиджане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Прогноз по восстановлению теплоснабжения Биробиджана энергетики смогут дать позднее, после определения масштабов и характера выявленных повреждений, сообщает Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в "Русгидро").
В связи со шквалистым ветром и последовавшим за этим отключением электроэнергии остановилась работа оборудования Биробиджанской ТЭЦ (главный теплоснабжабщий объект города).
В настоящее время электроснабжение теплоцентрали восстановлено. Однако в процессе запуска оборудования станции были обнаружены сбои в ее работе.
Сейчас энергетики пытаются найти места возможного повреждения участков теплосети.
"После определения мест и масштабов повреждения будут определены сроки их устранения и восстановления нормального режима теплоснабжения города", — отмечается в сообщении.
Биробиджанская ТЭЦ — крупная отопительная котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой большую часть жителей столицы Еврейской автономной области на Дальнем Востоке. Станция была введена в эксплуатацию в 1958 году. Из-за неоднократных сбоев в работе оборудования станции в октябре-ноябре отопление в жилых домах и соцобъектах города опускалось ниже нормы. В дополнение к проблемам на ТЭЦ последовала череда аварий на сетях теплоснабжения, из-за которых жители неоднократно оставались без тепла.
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