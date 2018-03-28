В ДГК рассказали о сроках восстановления теплоснабжения в Биробиджане

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Прогноз по восстановлению теплоснабжения Биробиджана энергетики смогут дать позднее, после определения масштабов и характера выявленных повреждений, сообщает Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в "Русгидро" ).

В связи со шквалистым ветром и последовавшим за этим отключением электроэнергии остановилась работа оборудования Биробиджанской ТЭЦ (главный теплоснабжабщий объект города).

В настоящее время электроснабжение теплоцентрали восстановлено. Однако в процессе запуска оборудования станции были обнаружены сбои в ее работе.

Сейчас энергетики пытаются найти места возможного повреждения участков теплосети.

"После определения мест и масштабов повреждения будут определены сроки их устранения и восстановления нормального режима теплоснабжения города", — отмечается в сообщении.