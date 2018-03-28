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Видео: Глава Кузбасса обратился к жителям после трагедии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Видео: Глава Кузбасса обратился к жителям после трагедии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Газета.Ru
— Я хочу низко поклониться всем кто нас поддерживает в труднейшие для нас дни и помогает нас реально. Время очень трудно очень тяжелое, — сказал Аман Тулеев.
Он отметил, что поддержку выражает не только вся Россия, но и практически весь мир.
Губернатор также сообщил о том, что уже начал личный прием родственников погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя Вишня».
— Все семьи мы обязательно примем. Я персонально и лично буду разбираться с тем, какая нужна помощь. Если дети остались одни — мы будем помогать им до 18 лет. В Кузбассе так принято, — заявил Тулеев.
По словам главы региона, сегодня семьи погибших уже начали получать первые выплаты. Общая сумма компенсаций составит 5 миллионов рублей. Деньги также получат и пострадавшие в результате трагедии. Помощь составит от 200 до 400 тысяч рублей — в зависимости от вреда здоровью.
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