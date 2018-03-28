Видео: Глава Кузбасса обратился к жителям после трагедии

— Я хочу низко поклониться всем кто нас поддерживает в труднейшие для нас дни и помогает нас реально. Время очень трудно очень тяжелое, — сказал Аман Тулеев

Он отметил, что поддержку выражает не только вся Россия , но и практически весь мир.

Губернатор также сообщил о том, что уже начал личный прием родственников погибших и пострадавших при пожаре в ТРЦ «Зимняя Вишня».

— Все семьи мы обязательно примем. Я персонально и лично буду разбираться с тем, какая нужна помощь. Если дети остались одни — мы будем помогать им до 18 лет. В Кузбассе так принято, — заявил Тулеев.

По словам главы региона, сегодня семьи погибших уже начали получать первые выплаты. Общая сумма компенсаций составит 5 миллионов рублей. Деньги также получат и пострадавшие в результате трагедии. Помощь составит от 200 до 400 тысяч рублей — в зависимости от вреда здоровью.