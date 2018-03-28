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Минкомсвязи передаст Шуховскую башню в собственность Политехнического музея
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Минкомсвязи передаст Шуховскую башню в собственность Политехнического музея 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИАМО
Министерство связи и массовых коммуникаций передаст Шуховскую башню, расположенную у метро «Шаболовская» в Москве, федеральному музею. Об этом сообщил журналистам глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Источник, знакомый с планами министерства, уточнил, что речь идёт о Политехническом музее.
«В настоящее время Минкомсвязи вносит изменения в проект реставрации с учётом уже проведённых работ. Впоследствии Минкомсвязи передаст башню одному из федеральных музеев», — сказал Емельянов.
«Это Политехнический музей», — сказал RNS источник, знакомый с ситуацией.
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