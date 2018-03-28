Минкомсвязи передаст Шуховскую башню в собственность Политехнического музея

«В настоящее время Минкомсвязи вносит изменения в проект реставрации с учётом уже проведённых работ. Впоследствии Минкомсвязи передаст башню одному из федеральных музеев», — сказал Емельянов.

«Это Политехнический музей», — сказал RNS источник, знакомый с ситуацией.