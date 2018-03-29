Специалисты назвали возможную причину возгорания ПАЗика на Зеленском съезде

ЧП произошло 28 марта на Зеленском съезде в 12.45. При подъеме в сторону площади Минина ПАЗик внезапно загорелся. Всех пассажиров удалось эвакуировать и обошлось без жертв.

Редакция NN.RU попросила прокомментировать ситуацию производителя автобуса:

— Автобус ПАЗ-3205 был изготовлен в 2013 году в комплектации с бензиновым двигателем, однако позже он был переоборудован эксплуатирующей компанией для работы на газо-моторном топливе, — сообщает пресс-служба « Группы ГАЗ ». — Некачественные переделки могут приводить к замыканию проводки и возгоранию в автобусах. Оборудование, устанавливаемое доработчиками — так называемые «гаражные переделки» — во многих случаях не обеспечивают необходимой надежности и безопасности автобусов.

— Газовые системы, которыми автобусы серийно комплектуются на заводе-изготовителе, проходят все необходимые испытания на безопасность и надежность и сертифицируются в составе автобуса. Компания рекомендует обслуживать технику в авторизованных сервисных центрах и использовать только оригинальные запасные части, так как они проходят полный цикл испытаний, обеспечивающих максимальную надежность работы оборудования.

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