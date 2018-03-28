Мусорный вопрос. Как будет работать новая схема обращения с ТБО?

Регионы оказались не готовы к таким реформам. Разработка территориальных схем, определение регионального оператора, а главное — установление тарифов за вывоз мусора дл населения вызывало у местных властей немало вопросов. В ситуации разбирался корреспондент « АиФ Оренбург ».

Нужно только захотеть

Прошлый год прошел под знаменем улучшения экологической обстановки в стране. В Оренбуржье тоже активно включились в процесс, борясь с несанкционированными свалками мусора. Таковых в регионе оказалось немало, но некоторые из них все же удалось ликвидировать.

Жители хутора Степановский в Оренбургском районе на протяжении нескольких лет боролись с огромной свалкой мусора, которая разрасталась буквально по соседству с их домами.

«От нее до домов буквально метров 200, — рассказывает местная жительница Елизавета Бекетова. — Мусор сюда свозили целыми тракторами, а потом все это ветром разносило по улицам».

В 2016 году Елизавета Андреевна взяла эту проблему в свои руки. Вместе с соседкой она обошла жителей улицы и собрала подписи за то, чтобы этот несанкционированный полигон наконец-то убрали. Все бумаги отнесли в местную администрацию, обратились в природоохранную прокуратуру и даже в санэпидемстанцию.

«Везде нам пообещали принять меры, даже на бумаге что-то отвечали, но на деле почти ничего не предпринимали, хотя глава поселка уверял, что в этом месте будут строить новые очистные сооружения, а значит, весь мусор рано или поздно уберут, — сетует Бекетова. — Максимум, что сделали, это сдвинули мусор от края дороги в обрыв и установили шлагбаум, чтобы все подряд сюда мусор не свозили. Он, конечно, теперь так не разлетается, но сама-то проблема осталась нерешенной».

Буквально всего пару недель спустя координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев на своей странице в социальной сети поделился радостной новостью — стихийная свалка в Степановском ликвидирована.

«Площадь основного места складирования мусора составляла приблизительно 0,5 га. Расстояние от свалки до первых жилых домов — 200 метров. Ситуация была катастрофическая: полнейшее бездействие местных властей и надзорных органов! — напомнил он в своем посте. — После вмешательства активистов свалку оперативно ликвидировали! Скорость реакции представителей местного самоуправления говорит о том, что районная власть под пристальным контролем общественников и глав регионов может быть эффективной. Главное теперь, чтобы на месте ликвидированных свалок снова не вырастали горы мусора. Вместе с активистами будем следить за этим. В случае с Оренбургом , уверен, этого не произойдет, также, как и в Самаре , например: в этих регионах уже выяснили мнение граждан — как они хотят благоустроить места бывших свалок. В подобных случаях шансы у несанкционированных полигонов появиться заново равны нулю».

Свалка рядом с каждым селом

Для того, чтобы в полную силу заработала новая схема обращения с твердыми бытовыми отходами, в регионе должны привести в порядок мусорные полигоны. Уже упомянутый полигон в Подгородней Покровке с ноября прошлого года работал без лицензии. Как тогда общественникам рассказали сами сотрудники полигона, они вынуждены это делать, потому что закрытие официальной свалки приведет к тому, что мусор начнут выбрасывать в ближайших лесопосадках. Казалось бы, благие намерения, но налицо факт нарушения закона. Как уверяли на полигоне, лицензию не возобновляли, потому что в заявке все время находили какие-то ошибки. При этом, не уточняется, носили они чисто технический характер (например, при заполнении документации) или у областного Росприроднадзора были претензии по укомплектованности и организации самого полигона.

«Сегодня свалки появляются на землях сельхозназначения, как это было в Татарской Каргале, рядом с жилыми домами, в ближайших лесопосадках и даже на неразграниченных землях, которые, по сути, принадлежат государству, — отмечают активисты ОНФ в Оренбургской области . — В территориальной схеме, которую опубликовали буквально на прошлой неделе, официально прописано, что в области 11 полигонов, соответствующих всем требованиям законодательства, и 28 несанкционированных свалок, из них 1 объект имеет перспективу регистрации как официального полигона, оставшиеся 27 объектов подлежат рекультивации».

Однако общественники уверяют, что несанкционированных свалок в Оренбуржье гораздо больше. Практически около каждого села есть место, куда люди вывозят мусор. Рекультивация незаконных свалок ляжет на плечи регионального оператора. Остается сделать так, чтобы эти затраты не сказались на тарифах для потребителей.

К слову, в территориальной схеме прописано, что тариф за вывоз мусора будет установлен из расчета норматива. Так, предполагается, что в месяц каждый оренбуржец «производит» 29,7 кг бытового мусора. Вывоз каждого килограмма обойдется в 1,46 руб., следовательно ежемесячно каждая семья будет платить за эту услугу порядка 100-120 рублей.

Сортировка под вопросом

Предусмотрен законом и раздельный сбор мусора. Оренбург по этому показателю еще в прошлом году вошел в тройку лидеров по стране. сортировка мусора на начальном этапе у нас была отлажена лучше, чем в столице и Санкт-Петербурге . Сейчас в этом рейтинге мы спустились ниже, но все равно остаемся в «десятке».

Сортировать мусор по виду в областном центре можно прямо в квартире. На всех контейнерных площадках стоят специальные емкости для сбора пластика. Теперь туда же можно складывать стекло и металл. В качестве эксперимента в некоторых районах города поставили контейнеры для сбора пищевых отходов. Были и специальные ящики для сбора макулатуры, но сейчас они практически исчезли с улиц.

«У нас на Больничном проезде стоял контейнер для бумаги, мне было очень удобно выбрасывать туда газеты, — делится оренбурженка Татьяна. — Я так приучена, что не могу выбрасывать бумагу в общий бак».

Сбором макулатуры в Оренбурге занималась частная компания. Предприниматель ставил контейнеры, но в итоге некоторые из них страдали от вандализма (их поджигали, ломали), да и само вторсырье у нас не приучены собирать правильно.

«Часто мы вынимали из баков мокрую бумагу, макулатуру с остатками пищи, стаканчики из-под кофе, которые не классифицируются как бумага, — поделился представитель предпринимателя. — Получалось, что у нас на предприятии мы должны были по новой сортировать собранную макулатуру, а это тоже затраты денег, сил и времени. Пока мы не придумали, как найти выход из этой ситуации».

В целом в регионе еще есть вопросы по «мусорной реформе» которые нужно решить до конца года. в первую очередь, это общественный контроль реализации нового закона. Пока гласность вопросов, связанных с отходами, оставляет желать лучшего.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Чтобы не ударило по карману потребителя

Светлана Смирнова , представитель проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Оренбургской области:

«Одна из задач нового закона об обращении с отходами — не только определить и закрепить, кто, каким образом и куда должен вывозить мусор, но и сколько это будет стоить для потребителей услуг. До определенного момента в нем не было четко прописано, сколько в итоге будут платить за вывоз мусора жильцы домов. В некоторых регионах с принятием территориальных схем обращения с отходами тарифы на вывоз ТБО выросли в полтора раза, кроме того, в некоторых регионах в тариф закладывали расходы на переработку мусора, хотя мы уверены, что за это должны платить сами предприятия, которые отправляют вторсырье на мусороперерабатывающие заводы.

У нас в регионе первоначальная территориальная схема предполагала, что регион будет поделен на три кластера — центральный, восточный и западный. Каждый из них должен был получить свой мусоросортировочный комплекс и полигон для складирования отходов. Каждый кластер должен был обслуживать свой региональный оператор. Однако сейчас министерство природных ресурсов решило, что всю территорию области будет обслуживать один оператор. Кто это, пока неизвестно, конкурс еще не проводился. Есть предположение, что заявку подадут некоторые компании из других регионов. Кто в итоге займет эту нишу, станет ясно к 1 января следующего года».

ПОЗИЦИЯ

Поэтапный подход к мусору

«Введение новой системы обращения с ТБО в 2019 году у нас в регионе может привести к социальному взрыву. А все потому, что именно с того времени все жители области начнут получать платежки за вывоз и утилизацию мусора, в которых будет стоять сумма в 100-120 рублей. И если в городах и районных центрах люди уже привыкли к этому, потому что там и сегодня плохо ли хорошо ли, но вывозят мусор, то в небольших селах о контейнерных площадках и мусорных баках отродясь не слышали. Там утилизацией мусора занимаются или сами собственники дворов, или вообще никто не занимается, поскольку за то, что около двора образовалась свалка, собственника нельзя привлечь к административной ответственности, а убрать это за счет муниципалитета не позволяет скудный сельский бюджет. Поэтому в качестве выхода из такой ситуации стоит рассмотреть поэтапное внедрение новой системы — с 2019 года для городов, с 2020 — для крупных сельских поселений с численностью населения свыше 5 000 человек, а с 2021 года — уже там, где живет больше тысячи жителей. Для остальных сел вводить новшества нужно по мере готовности».