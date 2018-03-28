Миллионный ущерб: в «Горэлектрорансе» озаботились чужими проводами на электроопорах

Специалисты ООО «ЧелябГЭТ» провели инвентаризацию опор контактной сети и обнаружили сотни нелегально запитанных проводов, расходы из-за которых несут транспортники. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

— Половина проводов, которые висят на опорах сегодня — незаконные и неоформленные. Ущерб от одной подобной организации, незаконно подключившей провода, составил около трёх миллионов рублей, по данным на 1 марта 2018 года, — уточнили в «ЧелябГЭТ».

Несанкционированно размещённые провода демонтируют. Работы начнутся сегодня, 28 марта, на участке улицы Чичерина от проспекта Победы до Комсомольского проспекта.