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Севастопольские депутаты отклоняют более половины законов
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Севастопольские депутаты отклоняют более половины законов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Я приведу статистику: в этом году, на пяти заседаниях Законодательного собрания приято 20 законов — отклонено 11. Получается, более 50% законов отклоняется Законодательным собранием. Эффективно это или нет? Выводы делайте самостоятельно», — сказал Вавилов.
Он уточнил, что в местном парламенте на рассмотрении остается восемь законопроектов.
« С учетом кадрового потенциала — вместе с аппаратом в Законодательном собрании около 120 человек, восемь законопроектов на рассмотрении, вы видите, насколько «напряженный» труд предстоит Законодательному собранию», — добавил он.
Вчера, депутатский корпус отклонил и правительственный, и альтернативный законопроекты о летнем оздоровлении детей за бюджетные деньги без конкурса. В итоге, документ не может быть рассмотрен на пленарном заседании в течение двух месяцев, хотя оздоровительная кампания начинается с июня. Вавилов сегодня сообщил журналистам, что правительство не будет повторно вносить законопроект. Он сказал, что в нарушении регламента Законодательного собрания, закон обсуждался три месяца, а не положенный месяц.
«Мы рассчитывали, что до начала оздоровительной кампании у нас уже будет этот законопроект, но по какой-то причине был направлен альтернативный проект закона. По сути, в повестку был включен проект закона не согласованный с исполнительной властью, автор — Татьяна Щербакова даже не скрывала, что ее цель — отклонить наш закон. На наш взгляд это не нормальная ситуация и противоречит федеральному закону», — сказал Вавилов.
Он уточнил, что правительство «найдет выход из ситуации» путем принятия нормативных актов исполнительной властью. «Надежды на закон нет, Все это должны понимать», — считает юрист.
Вавилов назвал «мыльной оперой», ситуацию при которой более трех лет депутасткий корпус не может избрать бизнес-омбудсмена.
«Институт (уполномоченного) нужный, важный, но видимо депутаты имеют свое мнение на этот счет. Правительство не думает вмешиваться в эту ситуацию», — сказал Вавилов.
Начальник юруправления напомнил, что «закон об отзыве губернатора» не рассматривался 7 месяцев, «о границах муниципальных образований» — более года. В итоге, оба документа отклонены.
«Практика затягивания рассмотрения законов превратилась в тенденцию. На наш взгляд необходимо исполнять устав Севастополя и регламент, тогда процесс будет оптимальный и эффективным», — подытожил он.
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