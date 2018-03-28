Под Волгоградом выступили из под снега десятки мертвых коров и лошадей

В Дубовском районе Волгоградской области совсем недалеко от Волгограда под открытым небом разлагаются десятки мертвых коров и лошадей. Разбросанные на окраине села Усть-Погожье туши умерших по неизвестным причинам животных показались из-под растаявшего снега.

Вчера, 27 марта, житель города Дубовки Иван Казаков побывал на одном из скотомогильников. То, что увидел мужчина на окраине села, могло бы стать декорациями для фильма ужасов. Растаявший под весенним солнцем снег явил миру десятки мертвых коров и лошадей. На открытой территории разбросаны скелеты и сохранившиеся при минусовой температуре туши.

— В Дубовском районе только в 30% сельских поселений имеют скотомогильники, — заявляет Иван Казаков. — Но даже там, где они есть, творится невообразимое. Падший скот валяется в открытых в ямах, на земле и разлагается. Все эти животные умерли невесть от каких болезней.

Местами животные и вовсе гниют под открытым небом

По мнению жителя Дубовского района, сложившаяся ситуация очень опасна для всего населения Волгоградской области.

— Тающий под мертвыми животными снег уже сейчас тоненькими ручейками стекает в речку Бердейку, а затем попадает в реки Иловля Дон , — говорит Иван Казаков. — Опасные бациллы, распространяясь, могут стать мощным возбудителем инфекционных болезней во всем регионе.