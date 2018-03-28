Ещё
Под Волгоградом выступили из под снега десятки мертвых коров и лошадей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Под Волгоградом выступили из под снега десятки мертвых коров и лошадей 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Дубовском районе Волгоградской области совсем недалеко от Волгограда под открытым небом разлагаются десятки мертвых коров и лошадей. Разбросанные на окраине села Усть-Погожье туши умерших по неизвестным причинам животных показались из-под растаявшего снега.
Вчера, 27 марта, житель города Дубовки Иван Казаков побывал на одном из скотомогильников. То, что увидел мужчина на окраине села, могло бы стать декорациями для фильма ужасов. Растаявший под весенним солнцем снег явил миру десятки мертвых коров и лошадей. На открытой территории разбросаны скелеты и сохранившиеся при минусовой температуре туши.
— В Дубовском районе только в 30% сельских поселений имеют скотомогильники, — заявляет Иван Казаков. — Но даже там, где они есть, творится невообразимое. Падший скот валяется в открытых в ямах, на земле и разлагается. Все эти животные умерли невесть от каких болезней.
Местами животные и вовсе гниют под открытым небом
По мнению жителя Дубовского района, сложившаяся ситуация очень опасна для всего населения Волгоградской области.
— Тающий под мертвыми животными снег уже сейчас тоненькими ручейками стекает в речку Бердейку, а затем попадает в реки Иловля и Дон, — говорит Иван Казаков. — Опасные бациллы, распространяясь, могут стать мощным возбудителем инфекционных болезней во всем регионе.
V1.ru запросил комментарий у комитета ветеринарии Волгоградской области по поводу сложившейся в Дубовском районе ситуации.
v1.ru: последние новости
В Волгограде подземный переход скрывается под водой Огромные ямы на дороге в Дзержинском районе Волгограда выгнали водителей на обочину На улицу Качинцев в Волгограде снова выгонят дорожную технику
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса283
Первая отставка произошла в Кемерово456
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев165
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Умер Виктор Калашников33
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение