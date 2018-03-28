Отделения Межрелигиозного совета России появятся в Татарстане и на Северном Кавказе

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Межрелигиозный совет России (МСР) откроет свои региональные отделения в Казани Пятигорске , следует из резолюции заседания МСР, опубликованной в среду.

"Создать региональные отделения Межрелигиозного совета России на Северном Кавказе с центром в Пятигорске и в Республике Татарстан с центром в Казани", — говорится в документе.

Как отметил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион, необходимо координировать работу религиозных общин в тех регионах, где есть угроза деятельности экстремистских организаций.

"В условиях повышенной террористической угрозы очень важна координация усилий религиозных общин. Это особенно касается регионов, где существует повышенная угроза возвращения экстремистов. Необходимо искоренение экстремизма на всех уровнях, на которых он существует, а также активная профилактика этого явления. Мы должны научиться выявлять и обезвреживать сатанистов до того, как они совершат свои злодеяния", — подчеркнул он.

Глава ОВЦС отметил роль качественного религиозного образования в борьбе с экстремисткой идеологией и призвал уделять этому вопросу большое внимание.

"Мы должны, наконец, обеспечить нашим гражданам такой уровень грамотности в религиозных вопросах, который сделает невозможным увлечение террористической идеологией под какой бы то ни было религиозной маской. Каждый гражданин нашей страны любого возраста должен знать, чему учат традиционные религии, и понимать, что идеология терроризма противоречит фундаментальным основам любой религии. Выстроить полноценную систему религиозного образования — наша общая задача", — добавил митрополит Иларион.