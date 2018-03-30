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В Кремле не считают возможным комментировать ситуацию вокруг Слуцкого
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В Кремле не считают возможным комментировать ситуацию вокруг Слуцкого 

Газета.Ru 29 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах, не относится к компетенции Кремля и не подлежит комментированию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Я неоднократно говорил, что мы не комментируем эту ситуацию. И вчера я это сказал, что ситуацию со Слуцким мы не считаем возможным комментировать, это абсолютно не наш вопрос, он не подлежит комментарию", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли позиция Кремля по этому поводу.
Накануне появился информация о комментарии Пескова по этой ситуации на встрече со студентами НИУ ВШЭ. Песков назвал обвинения в домогательствах Слуцкого «данью моде».
"Нет, это не было мнением Кремля. Не считаю возможным комментировать ситуацию", — заявил Песков.
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