В Кремле не считают возможным комментировать ситуацию вокруг Слуцкого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах, не относится к компетенции Кремля и не подлежит комментированию, передает корреспондент "Газеты.Ru"

"Я неоднократно говорил, что мы не комментируем эту ситуацию. И вчера я это сказал, что ситуацию со Слуцким мы не считаем возможным комментировать, это абсолютно не наш вопрос, он не подлежит комментарию", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли позиция Кремля по этому поводу.

Накануне появился информация о комментарии Пескова по этой ситуации на встрече со студентами НИУ ВШЭ . Песков назвал обвинения в домогательствах Слуцкого «данью моде».

"Нет, это не было мнением Кремля. Не считаю возможным комментировать ситуацию", — заявил Песков.