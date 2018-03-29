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Песков вспомнил о проститутках в ответ на вопрос о поведении Слуцкого
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Песков вспомнил о проститутках в ответ на вопрос о поведении Слуцкого 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил с проститутками девушек, обвинивших американского режиссера и продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Так он ответил на вопрос о своем отношении к аналогичным обвинениям в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого, сообщает «Русская служба Би-би-си».
Песков отметил, что пожаловавшиеся на поведение депутата журналистки должны были идти в первую очередь в полицию, а не обращаться в думскую комиссию по этике. «Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку — она где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете. Я не знаю, наверное девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным мужчиной. Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?» — сказал он во время ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.
Как отметил представитель Кремля, скандал со Слуцким напоминает ему ситуацию с обвинениями в адрес Вайнштейна. Песков предположил, что в данном случае речь идет о неком тренде. «Чуть-чуть тут есть какая-то дань моде. Мы пытаемся угнаться за той вакханалией, которая творится сейчас в Америке», — добавил он.
Песков уверен, что голивудские звезды стали знамениты в том числе за счет «многого, что не подобает понятию чести и достоинства», а потом через десять лет обвинили Вайнштейна в приставаниях. «Может быть он подонок, но никто же из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать десять миллионов долларов. Как называется женщина, которая за десять миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть грубо говорю, но она называется проститутка», — сказал он.
Ранее Песков отказывался комментировать скандал вокруг Слуцкого. Также он не сообщил, в курсе ли президент об обвинениях в адрес депутата.
Многие редакции, в том числе «Лента.ру», объявили Слуцкому бойкот после того, как 21 марта комиссия по этике не нашла в его действиях нарушений. Ранее три журналистки, в том числе сотрудница «Би-би-си», обвинили депутата в приставаниях.
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