Кремль не будет давать комментариев в отношении скандала с депутатом Слуцким

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался давать официальные комментарии в отношении скандала с депутатом Леонидом Слуцким, обвиненного журналистками в домогательствах.

"Нет, она [позиция] не будет [объявлена], — сказал Песков, отвечая на вопрос последует ли официальная позиция Кремля. — Я неоднократно говорил, что мы не комментируем эту ситуацию".

Представитель Кремля уточнил, что на встрече со студентами Высшей школы экономики , прошедшей в формате офф-рекорд, он высказал свою личную точку зрения. «Со Слуцким мы не считаем возможным комментировать, это абсолютно не наш вопрос. Он не подлежит комментариям», — подчеркнул он.

Песков также отказался обсуждать свою собственную позицию. «Я не хотел бы обсуждать то, о чем я вчера говорил со студентами. Это не было служебным мероприятием. Это никак не относится к моей работе. Нет, это не было мнением Кремля», — добавил он.