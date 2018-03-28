Член СПЧ при президенте раскритиковала систему согласования митингов в Краснодаре 

Свое мнение она высказала сегодня, 28 марта, на круглом столе, организованном в рамках выездной инспекции членов СПЧ в Краснодарский край.
«У нас страна демократическая, свободу собраний никто не отменял. И если из 200 заявок нарушений ровно столько же, то это нарушение федерального закона. Выборы у нас уже прошли. Поэтому нужно всем успокоиться и не устраивать никому ненужные нарушения в крае», — отметила Наталья Евдокимова, комментируя жалобу юриста штаба Навального в Краснодаре Рамзика Симоняна.