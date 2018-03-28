Проект «Электронный гражданин» оценили на международном конкурсе. 

С 19 по 24 марта в Женеве проходил завершающий этап конкурса Форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного сообщества (ВВУИО) WSIS Prizes.
Были объявлены окончательные имена победителей. Отметим, что до этого момента информация держалась в тайне.
Как сообщает Департамент общественных связей Югры
, проект «Электронный гражданин» получил диплом в номинации «Доступ к знаниям и информации». Отметим, что в конкурсе из 685 проектов со всего мира было отобрано 90 победителей. В числе лучших оказалась семерка из России
, в частности проект из Югры.