Проект «Электронный гражданин» оценили на международном конкурсе.

С 19 по 24 марта в Женеве проходил завершающий этап конкурса Форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного сообщества (ВВУИО) WSIS Prizes.

Были объявлены окончательные имена победителей. Отметим, что до этого момента информация держалась в тайне.