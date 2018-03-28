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Два кубанских мэра заняли верхние позиции «Национального рейтинга»
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Два кубанских мэра заняли верхние позиции «Национального рейтинга» 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провели новое исследование, в ходе которого оценили деятельность мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных городов страны за первые три месяца 2018 года.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов занял 12 строчку, главе Краснодара Евгению Первышову досталось 14 место.
В список «объектов исследования» включили мэров 88 городов России. Результаты «Национального рейтинга» были получены на основании заочного анкетирования, свою оценку в очной и заочной форме также дали эксперты.
В итоге на первой строчке рейтинга оказался глава Тюмени Александр Моор. Оставшиеся два почетных места на пьедестале заняли мэр Казани Ильсур Метшин и мэр Уфы Ирек Ялалов. Последнее 88 место досталось руководителю администрации города Кемерово Илье Середюку.
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