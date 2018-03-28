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Суд вынес приговор еще одному ученику курганского имама
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Суд вынес приговор еще одному ученику курганского имама 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В Кургане вынесен приговор еще одному ученику бывшего имама городской Соборной мечети. В отличие от своих предшественников, Магомедова Г. и Каримова Ф., которые отделались штрафами в 200 тысяч рублей, Ахмед Табуков на два года отправится в колонию-поселение.
Все трое мужчин в своих аккаунтах во «ВКонтакте» размещали материалы, призывающие к борьбе против людей другой веры, а также оправдывающие убийства «неверных» и суицидальный терроризм.
— Табуков признал, что регулярно посещал курганскую мечеть, где в 2016 году познакомился с имамом Али Якуповым. В беседах религиозного наставника с посетителями звучали темы джихада, военного конфликта в Сирии. Разделяя радикальные взгляды, Табуков начал интересоваться деятельностью запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Некоторые видеозаписи, в том числе ролики, оправдывающие массовые убийства и призывающие сражаться на стороне ИГИЛ, он копировал к себе на страницу, якобы не зная об уголовной ответственности, — сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Курганской области.
Отметим, что сам бывший имам Али Якупов ранее также привлекался к уголовной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, совершенном с использованием служебного положения». Однако религиозный деятель был оправдан. После судебного разбирательства он покинул Курганскую область.
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