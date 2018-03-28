«Как мальчик»: 60-летний Сюткин раскрыл секрет потрясающей внешности

На днях популярному исполнителю Валерию Сюткину исполнилось 60 лет. Однако артист выглядит невероятно молодо.

22 марта Валерий Сюткин отметил круглую дату. Популярному певцу, лицу группы «Браво» исполнилось 60 лет. Юбилей артист отметил на сцене в кругу друзей и коллег. Впрочем, не все отметились на концерте. Соратник Валерия Сюткина по «Браво» Евгений Хавтан не появился.

"Я пригласил его за восемь с лишним месяцев. Но, как потом оказалось, он не может выделить для меня в своем расписании 24 марта, в этот день у него неотложные дела — так он сказал. Я хотел его видеть не потому, что невозможно будет что-то сыграть без него. Это дань уважения. Это логично. И в этом никакого подвига нет. Он сыграл бы на гитаре, я бы спел те песни, которые мы сочинили в свое время в пятилетку «Браво». Но поскольку его не было — справились сами", — сообщил Сюткин.

Не только многочисленные поклонники, но и прочая общественность с трудом могут поверить в то, что артисту «стукнуло» 60. Он выглядит лет на десять моложе. Артист раскрыл свой секрет «вечной молодости». «Поскольку с возрастом характер выходит на лицо у всех у нас, то, чтобы выглядеть хорошо, нужно меньше заниматься самокопанием, никому не завидовать, относиться с самоиронией к самому себе, испытывать радость от простых вещей. К тому же я живу с очаровательной молодой женщиной, поэтому она влияет на меня своей молодостью. Мне надо быстро передвигаться, соответствовать ей. В этом тоже один из главных секретов. Что такое мудрость? Это когда знаешь, на что не нужно обращать внимания. Расстраиваться нужно лишь в исключительных случаях: когда болеют близкие, что-то угрожает жизни и уходят родные. Остальное — ерунда», — цитирует певца Woman Hit.

Фанаты в восторге от неувядающей внешности Валерия Сюткина. «Валерий, спасибо Вам огромное за концерт! Не верю, что это был 60 летний юбилей! Отлично выглядите, прекрасно поете и зажигательно танцуете! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Как мальчик!», «Сюткину 60? Не верю!», «А я думал ему 50 исполнилось.. А ему 60 оказывается», «Валерий, вы всегда прекрасно выглядите!🕴️Вы один из немногих артистов заслуживающий уважения. С днем рождения!», «Валерий, вы замечательно выглядите! просто потрясающе!я думала у вас юбилей 50! а увидев цифру 60, не поверила глазам и проверила в википедии!», «60 лет? Я бы больше 40 вам не дала 😂здоровья вам!» — высказались в Instagram Валерия Сюткина фанаты.